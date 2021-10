Dall'Inghilterra - Il Newcastle punta Zidane, ma Zizou sogna la Juve o la Francia

Notizie Calcio - Ora il Newcastle sogna in grande e per puntare al top in poco tempo starebbe pensando di affidarsi a Zinedine Zidane, l'unico tecnico del mondo ad aver vinto tre Champions League consecutive. Il francese è libero dopo il divorzio con il Real e, secondo il Mirror, è considerato il candidato ideale per costruire una nuova superpotenza europea.

Secondo la stampa spagnola, però, Zidane non è particolarmente affascinato da questa ipotesi e avrebbe in mente soltanto due panchine: quella della nazionale francese e quella della Juve. Tornando alla stampa britannica, un altro nome forte per la panchina del Newcastle sarebbe quello di Frank Lampard, anche lui libero dopo l'esonero con il Chelsea.