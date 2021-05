Dall'Inghilterra - Il Manchester City si fionda su Fabian Ruiz, lo spagnolo disposto ad ascoltare proposte dall'estero

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Uno dei nomi più caldi in vista del mercato estivo in casa Napoli è senza ombra di dubbio quello di Fabian Ruiz. Su di lui, infatti, da tempo c'è il forte interesse dei top club della Liga spagnolo a cui in queste ore si sarebbe aggiunto anche il Manchester City. Stando a quanto raccontato da "Manchester Evening News", infatti, il club di Pep Guardiola sarebbe intenzionato a fare sul serio per l'ex Betis, che dal canto suo è disposto ad ascoltare delle proposte dall'estero.

