Dall'Inghilterra - Il Chelsea si muove per Koulibaly: il prezzo fissato dal Napoli non è un problema

Calciomercato Napoli - Il Chelsea è pronto a chiudere un acquisto in difesa e pensa a Kalidou Koulibaly del Napoli. Troppo elevata la richiesta della Juventus per De Ligt, dunque, i Blues si tuffano sul centrale senegalese.

Napoli: c'è il Chelsea su Koulibaly

Come riportato dal Daily Mirror, il Chelsea muove passi decisi verso Kalidou Koulibaly per rinforzare la difesa di Tuchel orfano di Rudiger e Christensen. Il prezzo fissato dal Napoli è 45 milioni di euro, una cifra che non sarebbe un problema per i Blues.