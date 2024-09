Dall'Inghilterra - Chelsea e Juve su Osimhen, nuovo tentativo a gennaio: è l'obiettivo principale

Calcio mercato Napoli - Colpo di scena per il futuro di Victor Osimhen che può firmare con un nuovo club. Spuntano aggiornamenti su Juventus e Chelsea che possono chiudere l'affare già a gennaio.

Calciomercato Napoli, Osimhen tra Juventus e Chelsea

Calcio mercato Napoli - Juventus e Chelsea hanno chiesto nuove informazioni su Victor Osimhen come riporta il giornalista ed esperto di mercato Rudy Galetti. Il club bianconero si guarda intorno per trovare un'alternativa a Vlahovic, mentre il club inglese lo considera ancora un obiettivo principale.

Come rivela TEAMtalk, ora il Chelsea dovrà affrontare la concorrenza della Juventus per Osimhen. Dopo il prestito al Galatasaray, pare che il Chelsea abbia avuto nuovi colloqui con il Napoli per Osimhen per discutere un suo trasferimento a Londra nel 2025, con il nigeriano ancora in cima alla lista dei loro desideri per il ruolo dell'attacco. Il Chelsea sta ancora progettando di comprare Osimhen la prossima estate, anche se sono in corso delle discussioni sulla possibilità di un trasferimento a gennaio.

Anche la Juventus ha chiesto informazioni su di lui. I dirigenti della Juve e l'allenatore Thiago Motta non sono soddisfatti delle prestazioni dell'attuale attaccante Dusan Vlahovic, le cui possibilità di andarsene in estate aumentano di settimana in settimana. Ecco perché Osimhen è entrato a far parte della lista degli obiettivi della Juve che sta tenendo d'occhio.

Seppur non c'è intenzione da parte del Napoli di vendere Osimhen in Italia e alla Juventus, allo stesso tempo l'obiettivo principale è quello di trovare una squadra per la cessione a titolo definitivo.