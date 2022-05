Dall'Inghilterra - Arsenal, assalto a Hickey: Arteta stregato e pronti 20 milioni

Calciomercato Napoli - Ultime di calciomercato su Aaron Hickey del Bologna che piace al Napoli. Ora si fa sotto anche l'Arsenal che prova a prendere il giovane terzino mancino, Secondo quanto riportato da Football.london c'è grande interesse dell'Arsenal per Aaron Hickey. Il terzino del Bologna è finito nel mirino di Mikel Arteta e del direttore tecnico Edu Gaspar. I gunners sono alla ricerca di un esterno sinistro in più, considerati i problemi fisici di Kieran Tierney. Legato ai felsinei fino al 2024, il media inglese riporta di come il Bologna abbia valutato il giocatore 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dagli inglesi.