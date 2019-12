Uno dei nomi più caldi in ottica mercato in questo momento è certamente quello di Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese, infatti, in Italia piace al Milan ed al Napoli e nelle ultime ore si era vociferato di un interessamento anche di un club inglese. A quanto pare, si tratterebbe dell'Everton, stando a quanto riportato da "Liverpool Echo". Ci sarebbe stato, infatti, nelle ultime ore un contatto tra Mino Raiola, agente dell'ex Barcellona, ed i Toffees.