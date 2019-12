Dall'Inghilterra - Ancelotti non molla James Rodriguez, l'ex Napoli chiede il colombiano anche all'Everton

Ultime notizie mercato - Che tra James Rodriguez e Carlo Ancelotti ci sia un rapporto molto stretto e di grande stima reciproca è un fatto a dir poco noto, così come è stato grande l'interesse degli azzurri nei confronti del fantasista colombiano. A tal proposito, però, c'è da registrare una voce che arriva direttamente dall'Inghilterra: a quanto pare, infatti, l'ex allenatore del Napoli avrebbe chiesto alla dirigenza dell'Everton di puntare proprio su "El Bandido", che sta faticando e non poco a trovare spazio al Real Madrid e che potrebbe avere l'occasione, in terra inglese, di riabbracciare il suo mentore.