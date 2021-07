Ultime notizie calcio mercato Napoli - Nuno Tavares, a lungo accostato al Napoli, sta per conoscere quello che sarà il suo futuro. Stando a quanto raccontato da Sky Sport Inghilterra, infatti, il calciatore passerà all'Arsenal per una cifra di 8 milioni di euro. Fissate le visite mediche, che saranno svolte non appena il calciatore terminerà il periodo di quarantena.