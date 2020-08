Dall'Argentina - L'Everton di Ancelotti si muove per Tagliafico!

Ultime notizie mercato Napoli - Aumenta sempre più la concorrenza per Nicolas Tagliafico, terzino argentino in forza all'Ajax. Il suo nome è presente sulla lista degli acquisti del Napoli e, stando a quanto riportato da Olé, Chelsea e Leicester City sono già stati collegati al nazionale argentino, a cui è stato detto che può lasciare l’Ajax quest’estate. Adesso si inserisce anche l’Everton con il direttore sportivo Marcel Brands che sta prendendo informazioni per lui, visto che probabilmente saluterà Baines.