Dal Portogallo - Non solo il Napoli su Malinovski, anche lo Sporting Lisbona sulle sue tracce: costi e dettagli dell'operazione

Calciomercato Napoli - Ore caldissime di mercato, con i nomi che stanno circolando in orbita Napoli che sono davvero tanti. Nelle ultime ore è toccata questa sorte anche al talento attualmente in forza al Genk Ruslan Malinovskyi. Quest'anno è arrivata per lui la definitiva consacrazione in Belgio ed ora sembra pronto al grande salto. Su di lui, però, non ci sono solo gli azzurri.

Calcio mercato Napoli, anche lo Sporting Lisbona su Malinovski

I biancoverdi di Lisbona, infatti, avrebbero individuato in lui il calciatore ideale per sostituire il partente Bruno Fernandes. A rilanciare la notizia è il quotidiano portoghese "A Bola", che aggiunge come il calciatore abbia una valutazione che si assesta intorno ai dieci milioni di euro.