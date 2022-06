Dal Portogallo - Napoli su Sergio Oliveira, ma vorrebbe restare a Roma: il Porto fissa il prezzo

Calciomercato Napoli - Non solo la Roma che vorrebbe trattenerlo ma l'insidia del Valencia di Gattuso. Sulle tracce di Sergio Oliveira c'è anche un'altra squadra italiana, il Napoli.

Napoli su Sergio Olivera che però vorrebbe restare alla Roma

Secondo il quotidiano portoghese A Bola, i giallorossi hanno chiesto uno sconto al Porto rispetto ai 13 milioni di euro pattuiti per averlo definitivamente. Il Porto non fa sconti ma anche il Valencia e il Napoli non sono disposti a spendere quella cifra. La volontà del centrocampista, infine, è quella di rimanere a Roma.