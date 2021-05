Dal Cile - Napoli su Enzo Roco, può essere il sostituto di Maksimovic: prima la qualificazione in Champions e poi testa al mercato

Calciomercato Napoli - Enzo Roco ha concluso una stagione al di sopra delle aspettative con il Karagumruk in Tuchia, tanto da attirare l'interesse del Napoli. Il difensore della nazionale cilena è stato un titolare inamovibile al Karagumruk, che ha chiuso la stagione al primo anno nella massima serie con l'ottavo posto. Ora per Enzo Roco si accendono sirene di mercato. Infatti, secondo il sito cileno RedGol il Napoli pensa a Enzo Roco e potrebbe essere il sostituto di Maksimovic che a fine anno andrà via a zero. Prima la qualificazione in Champions e poi il mercato, dove c'è Enzo Roco che può arrivare.