Mertens-Juve, dal Belgio: "Offerti 4 milioni per 2 anni! Dries ha rifiutato"

Ultime notizie sul futuro di Dries Mertens. Oggi in Belgio si parla dell'ex capocannoniere del Napoli sulle pagine di Het Laatste Nieuws, uno dei principali quotidiani belga in lingua fiamminga: HLN svela i dettagli dell'offerta della Juventus per Mertens.

Mertens rifiuta la Juve

Stando a quanto riportato, Dries avrebbe ricevuto un'offerta di contratto biennale con un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno e, nonostante la ricca proposta, ha rifiutato categoricamente l'ipotesi Juve. "Nonostante il progetto sportivo e finanziario abbia affascinato Mertens, il suo legame con il Napoli era troppo forte", scrive il quotidiano belga. "Mertens non vuole passare al grande rivale del club del suo cuore, non vuole essere visto come un traditore". Al momento non è ancora chiaro dove giocherà nella prossima stagione.