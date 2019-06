Da Villareal sicuri: "Albiol firmerà un triennale, si è decurtato lo stipendio". Spunta la vera ragione dell'addio

Ultimissime calciomercato Napoli - Secondo quanto riferito dal Periodico Mediterraneo, il difensore della Ssc Napoli Raul Albiol è ad un passo dal diventare un giocatore del Villarreal.

Albiol-Villarreal, i dettagli dell'accordo dalla Spagna

Il club spagnolo pagherebbe i 4 milioni della clausola portando a termine il tentativo che lo scorso anno non riuscì a concludere. Infatti nell'estate scorsa ci fu un tentativo di riportare Albiol in Spagna ma il Napoli decise di riconfermarlo.

Stavolta il suo destino sembra molto vicino al Villarreal. Il difensore firmerebbe un contratto di circa tre anni rinunciando a parte dello stipendio che percipisce col Napoli. Un aspetto determinante per l'addio al Napoli sarebbe quello familiare e il forte richiamo di tornare a casa dopo tanti anni vissuti da protagonista all'estero.

I dirigenti del Villarreal metterebbero a segno il colpo per rinforzare la difesa sotto indicazioni del proprio tecnico. In contemporanea il club sta portando avanti le trattative per la cessioni di Fornals al West Ham e di Alfonso Pedraza all'Eintracht.