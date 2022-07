Da Verona - Simeone in procinto di trasferirsi a Napoli: si tratta sulla formula

Calciomercato Napoli - Ultime di mercato sul trasferimento di Giovanni Simeone al Napoli. Arriva l'annuncio da Verona riguardo il cambio di maglia del giocatore argentino.

Napoli: in arrivo Simeone

Come riportato da l'edizione odierna de L'Arena c'è un aggiornamento sulla trattativa in corso che vede coinvolto Giovanni Simeone, in procinto di trasferirsi al Napoli. Il tema, in questo momento, riguarda la formula. Il club gialloblù punta a un prestito con obbligo di riscatto mentre i partenopei sembrano propendere sempre al prestito ma con una semplice opzione di riscatto.