Da Verona - Napoli su tre gialloblu, inserimento per Simeone davanti a Valencia e Villarreal

Ultimi dettagli per il passaggio di Thomas Henry al Verona dal Venezia. Davanti, con Henry, ci sarà Roberto Piccoli, in prestito dall’Atalanta. Ed il Cholito Giovanni Simeone? Ne parla l'edizione odierna del Corriere di Verona.

"In uscita sale l’interesse del Siviglia per Giovanni Simeone. Sul Cholito ci sono anche Valencia e Villarreal. A tentare di inserirsi è il Napoli, che insiste pure per Barak e segue Tameze. Prende corpo, invece, la partenza di Matteo Cancellieri, per cui c’è una proposta del Sassuolo, pronto a investire sei milioni di euro: l’intesa non è distante"