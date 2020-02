Da Verona - Occhio Napoli, è asta con le big d'Europa per Kumbulla: tutti pazzi per il difensore in Premier e Bundes, le squadre interessate

Calciomercato Napoli - Da Cavalcaselle alle grandi d’Europa, l’oro dell’Hellas è Marash Kumbulla. Nel mirino della SSC Napoli dopo l'acquisto di Rrahmani. Sabato scorso, nella vittoria contro la Juventus del Verona, la sua ennesima sontuosa prestazione che sta facendo impennare il valore del calciatore e dei club interessati.

A rivelarlo è l'edizione odierna del Corriere di Verona, secondo cui si prepara un’asta per il mercato estivo, dopo che a gennaio Kumbulla è rimasto al Verona:

"Sebbene ci fosse un accordo vicino tra il Napoli e l’Hellas. Il giocatore ha deciso di rinviare ogni scelta ai mesi successivi. La sua valutazione, in inverno, era di 20 milioni di euro. Ora, siamo arrivati a 30. Venerdì, alla vigilia della gara con la Juve, al centro sportivo di Peschiera del Garda c’era Edy Reja, ct dell’Albania: è stato lui a farlo esordire in nazionale. Di qui a qualche mese, la dimensione «continentale» potrebbe diventare un’abitudine poco meno che settimanale per Kumbulla.

Già avevano messo gli occhi su di lui Manchester United, Everton e Chelsea. Ora a seguirlo con insistenza c’è pure il Manchester City, con il Liverpool che non lo perde di vista. Dalla Germania sono già piombati al Bentegodi per vedere dal vivo il talento del Verona gli osservatori dell’Eintracht Francoforte e del Lipsia, e pure il Borussia Dortmund è pronto a mettersi in fila e a rilanciare con un’offerta di rilievo per ingaggiare Kumbulla.

Ad ora, la valutazione che viene fatta per lui tocca i 30 milioni di euro, e la somma è destinata a crescere ancora. In Italia, le big sono in fibrillazione. Detto del Napoli, si preannuncia un duello tra Juventus e Inter, con i nerazzurri che hanno già aperto un dialogo con la dirigenza dell’Hellas, con cui ci sono rapporti solidi. Il prestito di Federico Dimarco e l’ipotesi di rinnovare quello di Eddie Salcedo per la prossima stagione sono carte utili in mano ai vertici interisti. E dopo c’è la Lazio, con la Fiorentina che non ha fatto mistero di volersi aggiudicare, dopo Sofyan Amrabat, un altro dei pilastri di questo sorprendente Verona".