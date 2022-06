Da Verona - Barak-Napoli: trattativa in fase di stallo, Setti vuole 20 milioni

Calciomercato Napoli - Ultime di calciomercato sul Napoli che prova ad acquistare Barak dall'Hellas Verona. Il club di Setti però fa una valutazione diversa rispetto la proposta che vorrebbe presentare la società di De Laurentiis. Ecco quanto riportato dal quotidiano L'Arena sulla trattativa tra Napoli ed Hellas Verona per Antonin Barak.

"Situazione è in una totale fase di stallo perché il presidente Setti valuta il centrocampista ceco non meno di 20 milioni di euro e il Napoli non è disposto a offrire più di 12".