Da Udine - Napoli interessato a Becao dell'Udinese: cessione solo ad una condizione

Calciomercato Napoli - Napoli interesato a Becao dell'Udinese. Lo scrive Il Messaggero Veneto che conferma una nostra esclusiva di qualche mese fa in cui scrivemmo di un sondaggio del club azzurro per il centrale brasiliano.

Ecco cosa scrive Il Messaggero Veneto:

"Da qualche giorno si sta parlando di un interessamento da parte di De Laurentiis anche per Becao, ma il difensore verrebbe ceduto solamente se dovesse partire Walace (quattro titolari in uscita, in effetti, sembrano francamente troppi anche per un club dalla cessione facile come quello dei Pozzo)"