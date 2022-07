Da Udine - Deulofeu stufo di aspettare, è pronto a prendere in considerazione le offerte dalla Fiorentina e dalla Spagna

Napoli - Novità importanti da Udine con Deulofeu stufo di aspettare che si sblocchi la trattativa con il Napoli. E' il Gazzettino ad annunciare la possibile svolta. Fase di stallo per il trasferimento di Gerard Deulofeu dall'Udinese al Napoli. Ieri il ds Giuntoli è stato piuttosto freddo sulla possibilità di acquistare lo spagnolo e l'ex Milan, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Gazzettino, è stufo di aspettare. Deulofeu prossimamente potrebbe prendere in considerazione le altre offerte giunte dalla Spagna oltre alla Fiorentina. Per sbloccare l'affare si pensa anche a Gaetano, che piace a Sottil, ma il Napoli valuta solo il prestito che invece i friulani non considerano.