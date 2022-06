Da Udine - Deulofeu l'ha appena saputo: c'è anche il Flamengo di un certo Zico su di lui

Calciomercato Napoli - Sebbene l'affare con l'Udinese per Gerard Deulofeu sia in dirittura d'arrivo, come scrivono da Udine, c'è un'altra pretendente per il calciatore.

Deulofeu-Napoli, spunta il Flamengo

Lo spagnolo è infatti nel mirino anche del Flamengo. Lo scrive Il Messaggero Veneto:

"Intanto Deulofeu attende e sfogliando i social ha appreso anche dell’interessamento del Flamengo la squadra brasiliano di un signore di nome Zico".