Da Udine - Deulofeu in grande spolvero: subito doppietta in amichevole

Secondo giorno di allenamento per l'Udinese di mister Andrea Sottil. Oggi in programma già una doppia seduta, con allenamento alla mattina incentrato su esercizi di forza fatti in palestra mentre nel pomeriggio la squadra ha lavorato sul campo. Lo staff tecnico ha proposto alla squadra torello, esercizi di attivazione (skip, slalom, scatti), poi squadra divisa in gruppi per seguire il programma che prevedeva anche una partitella 11 contro 11 a campo ridotto, a ritmi elevati, tra due formazioni schierate con il 3-5-1-1.

Deulofeu

Doppietta Deulofeu in amichevole

Come si legge dal sito Udineseblog, Gerard Deulofeu è stato il grande protagonista della partitella. L'obiettivo di mercato del Napoli ha siglato la prima rete stagionale dei friulani così come quello del definitivo 2-2. A segno per i non casaccati Samardzic e Ebosele.

