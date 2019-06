Da Torino - Sassuolo in pressing su Fares, il calciatore vuole lasciare la SPAL: sondaggi di Napoli e Lazio

Mohamed Fares, difensore della SPAL, è finito nel mirino del Napoli. L'esterno algerino, però, piace anche ad altre squadre. Su tutte il Torino di Walter Mazzarri pare deciso a puntare su di lui per la prossima stagione. Come riportato dal Corriere della Sera - Torino, ieri c'è stato un primo incontro tra le parti: il giocatore vorrebbe lasciare Ferrara e l'avrebbe già comunicato al proprio club. Nel frattempo i sondaggi di Napoli e Lazio ma è soprattutto il Sassuolo il club in pressing sul suo cartellino. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

"Senza sconti la prima richiesta della Spal, che valuta l’esterno sinistro 15 milioni. Con il Torino non esiste ancora una vera trattativa, ma un «gradimento» espresso dallo scouting granata e condiviso dal tecnico. Un’alternativa di livello (e prospettive) rispetto a un altro esterno (destro) della Spal, Manuel Lazzari, obiettivo che ormai a Torino pare accantonato. Tra il club granata e la Spal i rapporti sono ottimi, l’affare Bonifazi è (almeno) una buona occasione per parlare anche di Fares".