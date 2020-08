Da Torino - Andreazzoli rescinderà con il Genoa, farà parte dello staff di Pirlo alla Juventus

Aurelio Andreazzoli, tuttora sotto contratto con il Genoa che lo aveva assunto la scorsa estate salvo esonerarlo dopo la sconfitta per 5-1 a Parma, con un bilancio di 5 punti in 8 partite. Il tecnico massese aveva firmato un biennale che adesso, stando a voci in arrivo dagli ambienti della Juventus, ha deciso di rescindere.

Andreazzoli è infatti tra i professionisti indicati come possibili componenti apicali dello staff di Andrea Pirlo, chiamato ad allenare la Juventus senza mai aver avuto esperienza specifica. Per Andreazzoli si tratterebbe di un ritorno, sia pure nella più prestigiosa delle cornici, a quel ruolo di ispiratore dietro le quinte che aveva già svolto per Udinese e Roma dal 2003 al 2017, prima di tentare l’avventura di allenatore in prima con buoni risultati a Empoli.