Da Roma - Solbakken è del Napoli: ha firmato un precontratto, i dettagli

Ola Solbakken sarà un calciatore del Napoli.

Ola Solbakken

Solbakken al Napoli

Secondo le informazioni di Asromalive.it, infatti, Solbakken ha già firmato un precontratto con il Napoli, suggellando l’accordo con i partenopei sulla base di un contratto di tre anni e mezzo, a partire da gennaio. Dopo le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, il Napoli ha deciso di affondare definitivamente il colpo, beffando una concorrenza che stava diventando sempre più nutrita. In realtà, la Roma aveva messo in stand-by l’affare, allontanandosi in maniera importante in concomitanza della conclusione dell’operazione Dybala. A quel punto, Pinto ha deciso di concentrare le attenzioni giallorosse su altri obiettivi, che potrebbero prendere consistenza nel corso dei prossimi giorni. Solbakken-Napoli, la fumata bianca è ormai dietro l’angolo: finisce così una delle telenovelas di una bollente sessione di contrattazioni.

