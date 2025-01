Da Roma - Pressing Conte per Zaccagni, prima offerta rifiutata dalla Lazio! Le cifre e il rilancio del Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Mattia Zaccagni è una delle opzioni che tiene in piedi il club azzurro per sostituire Kvaratakhelia. Lo conferma anche l'edizione romana odierna di Repubblica che scrive:

"Zaccagni. Il capitano si è confermato imprescindibile per la squadra, al punto che il club insiste con un concetto: «Non è sul mercato». Il riferimento è per il pressing del Napoli su Zaccagni, già 7 gol e 5 assist in stagione. Antonio Conte lo considera l’ideale sostituto di Kvaratskhelia, tant’è che la società di De Laurentiis è arrivata a offrire 30 milioni: proposta rifiutata dalla Lazio. Né l’inserimento nell’affare di Ngonge, un attaccante esterno, cambierebbe le cose.

La linea è avallata dal giocatore, che ha ribadito la propria volontà: « Io nei radar del Napoli? Il mio futuro è qui alla Lazio. Amo città, squadra e tifosi, non ho intenzione di andarmene». Possibile un rilancio del club di Conte, che nel frattempo sta lavorando su altri profili".