Da Roma - Non solo Napoli, anche la Lazio si fionda su Basic: la situazione

Calciomercato - Secondo i colleghi di lalaziosiamonoi ci sarebbe anche la Lazio su Basic: "Uno di questi è Toma Basic, regista classe 1996 del Bordeaux e nel giro della nazionale croata. È stato trattato dal Napoli, è un obiettivo di Giuntoli, che per ora non ha trovato l'accordo con i francesi. I Girondini, per cederlo, partono da una richiesta di 12 milioni, ma sembra si possa chiudere intorno agli otto più bonus, anche perché il contratto con il Bordeaux scade tra un anno e le pretese non possono essere altissime. Basic è un giocatore fisico, è alto uno e novanta, ha visione di gioco e buona progressione palla al piede (è mancino), deve forse sveltirsi nelle scelte, nelle giocate. Ma è ancora giovane, può crescere. È reduce da un’ottima stagione, ha messo insieme 34 presenze e segnato quattro gol in Ligue 1. Basic può diventare un profilo da tenere d’occhio, c’è la concorrenza del Napoli (va considerato in pole) e di un paio di club di Premier. La Lazio s’è informata, ha sondato il terreno, rispetto a Torreira sarebbe un acquisto meno costoso (per costo del cartellino e ingaggio) e con caratteristiche tecniche diverse".