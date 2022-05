Da Roma - Niente Napoli, Veretout va in Ligue 1: 'assist' del Marsiglia a Mourinho, le cifre

Calciomercato Napoli - Il futuro di Jordan Veretout è lontano da Roma, perché non ha convinto Mourinho e ha deluso in questa stagione. Da qualche giorno, è stato accostato nuovamente al Napoli (che l'aveva messo nel mirino prima che andasse in giallorosso), la realtà è che può finire in Ligue 1.

A confermare che Veretout può andare in Ligue 1 al Marsiglia piuttosto che al Napoli è l'edizione odierna del Corriere di Roma:

"Potrebbe essere ancora una volta il Marsiglia a dare una mano alla Roma in chiave mercato. Il club francese, che a fine stagione riscatterà (le condizioni sono già maturate) Cengiz Under e Pau Lopez, sta pensando di pescare ancora una volta in casa giallorossa: l’obiettivo è riportare in Ligue 1 Jordan Veretout. Il centrocampista è in uscita da Trigoria e la Roma vorrebbe ricavare dalla sua cessione circa 15 milioni di euro da reinvestire sul mercato.

Veretout Roma