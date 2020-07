Da Roma: "Milik nel mirino dei giallorissi per sostituire Dzeko, ma la Juve è in pole"

Calciomercato Napoli - Roma, occhi su Arkadiusz Milik. Come infatti riferisce il Corriere di Roma, l'attaccante polacco è considerato l'erede ideale per Edin Dzeko per il quale è tornato alla carica l'Inter. Se l'ex City dovesse effettivamente cambiare aria, è sul bomber partenopeo che i capitolini si fionderebbero. In vantaggio però al momento c'è la Juventus, perché a sui favore gioca il gradimento del giocatore ma anche l'offerta totalmente in cash. Il club di James Pallotta, invece, vorrebbe inserire Cengiz Under nell'affare, valutato più di 30 milioni di euro. Il Tottenham rilancia invece con Lucas Moura.