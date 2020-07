Da Roma - Il Napoli ha scelto Veretout come erede di Allan, ma per Fonseca è imprescindibile: le ultime

Calciomercato Napoli - Al club azzurro è sempre piaciuto, poi le priorità di Carlo Ancelotti erano altre e Jordan Veretout non è più approdato a Napoli scegliendo la Roma. Adesso tornerà alla carica Cristiano Giuntoli, ma da Roma giurano possa restare a Trigoria ancora per una stagione.

Ne parla l'edizione romana odierna del Corriere della Sera:

"Le offerte, infatti, non gli mancavano: il Napoli prima, ma soprattutto il Milan lo corteggiavano ed erano pronte ad offrirgli anche condizioni economiche più vantaggiose. Veretout però ha scelto Trigoria, e non se n’è mai pentito. Questa è una buona notizia per la Roma, perché entrambe le società sono recentemente tornate alla carica: il Napoli, infatti, lo ha individuato come erede di Allan, che dovrebbe essere ceduto, mentre Stefano Pioli, che lo ha lanciato e valorizzato a Firenze, dopo la sua conferma sulla panchina del Milan punta a riportarlo in rossonero.

A meno di offerte clamorose, però, Veretout non si muoverà da Trigoria, perché per Paulo Fonseca è uno dei calciatori più importanti della rosa, e la dimostrazione sta nel fatto che il francese è il quarto calciatore di movimento più utilizzato, dopo Dzeko, Gianluca Mancini e Kolarov, a superare il tetto dei tremila minuti di gioco (3107)".