Il Corriere di Roma scrive sul trasferimento di Manolas al Napoli: "Decisamente in dirittura d’arrivo la cessione di Manolas al Napoli: oggi potrebbe essere il giorno dell’ufficialità, considerando che ieri il presidente De Laurentiis ha parlato di «grande accoppiata», riferendosi al greco e a Koulibaly. Come contropartita tecnica dovrebbe essere inserito Diawara, valutato 16-18 milioni, anche se per motivazioni contabili le due operazioni saranno separate".