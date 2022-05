Da Milano - Offerta ufficiale Napoli per Traorè del Sassuolo: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Junior Traorè-Napoli: c'è la prima offerta ufficiale. Cristiano Giuntoli avrebbe inoltrato la prima richiesta ufficiale a Giovanni Carnevali per convincerlo a cedere il cartellino del centrocampista che quest'anno si è messo in mostra sotto la guida tecnica di Alessio Dionisi.

Ecco cosa scrivono i colleghi di Calciomercato.com in merito alla proposta fatta dal Napoli al Sassuolo per il centrocampista Junior Traorè:

Secondo quanto appreso, nei giorni scorsi il Napoli ha presentato una prima proposta al Sassuolo per Traore: 16 milioni più bonus. Cifre importanti ma non ancora quelle giuste per il club emiliano che ha rifiutato perché vorrebbe ricavare circa 25 milioni dalla cessione del classe 2000"