Da Milano: "Nuovo DS Napoli, piace Tiago Pinto! Italiano in panchina non convince al 100%"

Calciomercato Napoli, è tempo di rifondazione! De Laurentiis deve iniziare a progettare la prossima stagione e la prima cosa da fare sarà individuare i nomi del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo. La giornalista Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it, che ne parla da Milano.

Quando al nuovo allenatore del Napoli, "ADL continua a volere Italiano per la panchina, ma il tecnico della Fiorentina non convince al 100% la dirigenza del presente e del futuro". Quando al nuovo direttore sportivo, invece: "Tra le idee di De Laurentiis come nuovo ds c’è anche Tiago Pinto", ex ds di Benfica e Roma.