Da Milano - Koulibaly via da Napoli? Ancelotti tranquillo: "Se va via non torno dal Canada!" Clausola inavvicinabile e non valida in Italia

Calciomercato Napoli - Uno dei pilastri del Napoli della passata e si spera anche della prossima stagione è senza ombra di dubbio Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese nelle ultime ore è tornato in orbita di diversi club inglesi e della Juventus ed a tal proposito, a fare il punto su questa vicenda, ci ha pensato Calciomercato.com.

Mercato Napoli, il punto su Koulibaly

“Se non c'è Kalidou, non torno neppure dal Canada”. Queste, più o meno, le parole di Carlo Ancelotti riportate dal noto portale milanese in risposta alle voci relative ad un presunto addio dell'ex Genk. Si è trattato di una battuta fatta ai collaboratori più stretti dal momento che, a quanto pare, non c'è il rischio di perdere il giocatore. A quanto pare, infatti, la clausola rescissoria pari a 150 milioni di euro sarebbe valida solo per l'estero, oltre ad essere praticamente inavvicinabile per le pretendenti dal momento che la valutazione del KK in questo momento si aggira sui 70-80 milioni di euro.