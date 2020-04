Da Milano - Il Napoli torna in pressing per Icardi, per ADL stavolta si può fare

Ultime notizie mercato Napoli - Sono ormai tre anni che il nome di Mauro Icardi circola in maniera importante in orbita Napoli e questa estate il nome del bomber argentino potrebbe tornare ad infiammarsi all'ombra del Vesuvio. Stando a quanto riportato da FC Inter News, portale web molto vicino alle vicende dei nerazzurri, gli azzurri starebbero preparando l'assalto all'ex Sampdoria, attualmente in prestito al PSG che, però, pare non intenzionato a riscattarlo. L'argentino vuole tornare in Italia ed il Napoli è pronto a far partire il pressing viste le difficoltà per rinnovare il contratto di Mertens e la sempre più probabile cessione di Milik. Piacciono in tal senso Azmoun e Jovic e gli ottimi rapporti con il loro agente, Fali Ramadani, potrebbero aiutare, ma il vero sogno per De Laurentiis resta Icardi, per il quale, ipotizzano da Milano, questa potrebbe essere la volta buona. Sul calciatore, ricordiamo, ci sono anche la Juventus ed il Milan.

Mauro Icardi Inter