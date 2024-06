De Laurentiis-Giuffredi, summit di 4 ore oggi a Roma! Ecco l'esito dell'incontro

Calciomercato Napoli, ultim'ora da Milano dove il giornalista Nicolò Schira ha svelato il summit tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo.

Summit per Di Lorenzo

Purtroppo, nonostante l'ennesimo tentativo del presidente di convincere il procuratore, nemmeno stavolta il Napoli è riuscito a portare a casa un risultato positivo con le armi della diplomazia.

Secondo quanto riferisce Schira, infatti, l'incontro fiume sarebbe finito 0-0: Lungo summit oggi a Roma tra DeLaurentiis e l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi. Il Napoli infatti ritiene incedibile il suo capitano e fa muro dinanzi alla richiesta di cessione del terzino, che però non ha cambiato idea e vuol andar via. Il braccio di ferro continua.

Di Lorenzo

Conferme in tal senso arrivano anche dal giornalista napoletano Ciro Troise, che scrive su Twitter: "De Laurentiis scende in campo per risolvere il caso Di Lorenzo: oggi incontro durato più di quattro ore con il suo agente Mario Giuffredi a Roma".