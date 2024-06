Da Manchester, Luckhurst a CN24: "Greenwood-Napoli una possibilità, non giocherà più per lo United! I tifosi non lo vogliono qui, Conte rimase impressionato nel 2019. Ecco quanto può valere"

Ultime notizie Napoli - Samuel Luckhurst, giornalista del Manchester Evening News, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Mason Greenwood? Sicuramente non giocherà più per il Manchester United, anche perchè i tifosi hanno organizzato delle vere e proprie proteste affinché non torni più a giocare per la squadra: ad oggi la sua partenza è molto più probabile di quella di Jadon Sancho. Mete? Serie A in Italia oppure la Germania con la Bundesliga.

Interessamento del Napoli per Greenwood? È una possibilità, così come lo è la Lazio che ha già fatto una offerta rifiutata dal Manchester United. Un’altra ipotesi resta la Germania.

Nel 2019 affrontò Antonio Conte da avversario e ne rimase impressionato, non sarebbe una follia se dietro l’accostamento ci fosse un gradimento da parte di Conte. Certo è che Mason Greenwood non giocherà in Premier League il prossimo anno.

Quanto vale il cartellino di Mason Greenwood? Nonostante non giochi con lo United da un anno e mezzo, e le difficoltà ambientali, il ragazzo è ancora giovane e non è stupido pensare che il Manchester United possa chiedere circa 35 milioni di euro per il suo cartellino. Può essere una base su cui lavorare per far scendere il suo prezzo. Sullo stipendio è una cifra importante, quattro milioni di euro annuali.

L’uomo Greenwood? Le accuse di violenza nei suoi confronti sono cadute nel febbraio 2023 ma ciò ha influenzato la visione che si ha di lui qui in Inghilterra. In tutta sincerità l’ho conosciuto quando era ragazzino, ricordo che gli dissero di non parlare a 16-17 anni e nelle attività promozionali del Manchester United rimaneva zitto (ride, ndr). Eppure mi sorprese quando ho avuto modo di avere a che fare con lui nelle conferenze stampa, perché il Manchester lo ha sempre protetto molto.

Osimhen? Il Manchester United potrebbe anche pensarci, ma prima di tutto dovrebbe vendere”