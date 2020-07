Da Lille - Osimhen chiede tempo, un club inglese ed uno tedesco hanno chiesto informazioni! Il Napoli resta in pole, viene visto come trampolino per la Premier

Calciomercato Napoli - La decisione definitiva dell’attaccante nigeriano del Lille Victor Osimhen su di un suo trasferimento al Napoli tarda ad arrivare, ed è lo stesso calciatore a voler aspettare prima di decidere quale sarà il suo futuro. Ne parla il quotidiano francese La Voix Du Nord, vicino alle vicende del Lille.

Osimhen chiede tempo

Il nazionale nigeriano chiede alcuni giorni di pazienza per formalizzare la sua decisione: quella di unirsi al Napoli o ad un altro club. È un dato di fatto, in fin dei conti, la sua partenza dal Lille: sotto i riflettori dei media da diversi mesi, Osimhen è rimasto toccato dalla perdita recente del papà e perciò vuole dedicare un po' più di tempo alla riflessione definitiva sul suo futuro.

Non solo il Napoli, altri club su Osimhen

Come racconta La Voix Du Nord, martedì due club - uno inglese, uno tedesco - si sarebbero fatti vivi per conoscere la situazione attuale di Osimhen, sebbene il Napoli resti in pole position: il viaggio della settimana scorsa per conoscere la città è anche l’unico effettuato dal calciatore, rimasto contento dei faccia a faccia avuti con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Gennaro Gattuso. L’entourage dell’attaccante nigeriano crede che l’ipotesi Napoli e la Serie A siano un secondo trampolino di lancio in vista di un futuro in Premier League, considerando che il campionato inglese è il torneo che più attira Osimhen.