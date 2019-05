Il Lecce in estate potrebbe riportare in giallorosso il difensore Sebastiano Luperto, classe ‘96, cresciuto nelle giovanili salentine prima della cessione al Napoli nel 2013. Il ds Meluso, in procinto di partire per la Polonia dove seguirà da vicino il Mondiale Under 20, avrebbe avviato i contatti con il club azzurro e l’entourage del giocatore per provare a portarlo in Puglia come riferisce Sololecce.it.