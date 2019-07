Da Genova: "Verdi conteso da Toro e Samp! 4-3-3 e Di Francesco due motivi per vestire blucerchiato"

Calciomercato Napoli - Simone Verdi conteso da Torino e Sampdoria. Da una parte la possibilità di giocare le Coppe Europee e dall’altra un modulo, 4- 3- 3, ed un tecnico, Eusebio Di Francesco, che potrebbe metterlo nelle condizioni ideali per risalire nelle gerarchie di Roberto Mancini e puntare ad un posto per gli Europei del prossimo anno. Sul piano delle offerte, il Napoli ha chiesto venticinque milioni cash. Nessuna delle due sembra aver accontentato la società campana, ma è chiaro che Verdi cambierà casacca entro la fine del mercato. Non sarebbe sorprendente una decisione in extremis. Fondamentale sarà capire se il Torino, dopo aver eliminato il Debrecen, già sconfitto 3-0 nell’andata, sarà capace di superare altri due turni ed arrivare al tabellone principale di Europa League, sorteggio previsto il 28 agosto. Sarà comunque decisiva, come sempre, la volontà del giocatore. Lo riporta l'edizione odierna genovese di Repubblica.