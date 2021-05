Da Genova - Thorsby nel mirino del Napoli! Giuntoli prova ad anticipare due club, Samp costretta a vendere: il prezzo

Calciomercato Napoli- Il Napoli punta su Thorsby della Sampdoria! C'è la fila per il centrocampista blucerchiato. Come riportato da Il Secolo XIX la Sampdoria ha un bilancio in rosso e dovrà vendere per fare cassa. Intanto, uno degli indiziati ad andare via è Morter Thorsby, dove però c'è il forte interesse non solo del Napoli, ma anche di Atalanta e Lazio.

Morter Thorsby

Calciomercato Napoli, Morter Thorsby nel mirino

Giuntoli e Spalletti a lavoro per portare Morter Thorsby al Napoli. I due sono a lavoro per avviare le trattative di mercato del Napoli che intanto segue fortemente il centrocampista classe '96 della Sampdoria. L'ex calciatore dell'Heerenveen è costretto a partire per aiutare la Samp ad uscire dal bilancio in rosso di stagione. Valutazione di circa 7-8 milioni di euro, sul calciatore c'è anche il forte interesse di Lazio e Atalanta. Può essere il sostituto di Bakayoko.