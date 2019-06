L'edizione genvoese di Repubblica scrive sull'interesse della Samp per Verdi: "Più che Malinovskyi però Di Francesco pensa a Verdi, esterno in cima alla sua lista. Il Napoli lo vuole vendere, Ancelotti ha dato il placet alla cessione, ma non accetta un prestito con diritto di riscatto (strada che vorrebbe intraprendere la Samp), pretende 20 milioni di euro per un trasferimento definitivo. Il club blucerchiato aspetta che il prezzo scenda, ma deve guardarsi dalla concorrenza del Torino"