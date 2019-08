Calciomercato Napoli - L'edizione fiorentina di Repubblica scrive su Chiriches e Tonelli:

"Per il difensore centrale ci sono due operazioni molto avviate con il Napoli per Chiriches e Tonelli. Per il centrale rumeno la Fiorentina ha offerto 12 milioni di euro, la richiesta è intorno ai 15 milioni. Per Tonelli è vicinissima l’intesa di massima per il prestito con diritto di riscatto"