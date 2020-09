Da Firenze - Napoli e Milan su Milenkovic, Commisso chiede 40mln ma sa che tenerlo è un rischio: il motivo

Ultimissime calciomercato Napoli - Il difensore della Fiorentina Milenkovic, assistito da Ramadani e col contratto in scadenza nel 2022, piace al Napoli da tempo, ormai.

L'edizione di Repubblica - Firenze odierna tratta il futuro del difensore Milenkovic:

"Qui il concetto non cambia ma i contorni sono differenti. Perché questa finestra di mercato potrebbe essere l’ultima per monetizzare in maniera adeguata una eventuale plusvalenza. Il serbo, infatti, arrivò tre anni fa per 5 milioni dal Partizan e adesso il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni. Milan e Napoli su di lui ma anche club di Premier League. L’atteggiamento del difensore non cambia, non si oppone a una permanenza ma trattare con Ramadani non è semplice e nel caso Milenkovic rimanesse, ecco che il rinnovo sarebbe tutt’altro che scontato. Un bel dilemma che Commisso, in arrivo la settimana prossima, dovrà risolvere".