Da Firenze - Il Milan sorpassa il Napoli per Veretout, già in settimana potrebbero esserci novità!

Mercato Napoli - Senz aombra di dubbio il Napoli, soprattutto considerando la possibile ed anzi probabile partenza di Amadou Diawara, dovrà intervenire in mezzo al campo ed uno dei nomi più caldi è stato a lungo quello di Jordan Veretout. A quanto pare, però, la strada che porterebbe il francese all'ombra del Vesuvio, negli ultimi giorni, si è fatta più tortuosa. Aggiornamenti importanti in tal senso arrivano dal Corriere fiorentino.

Calciomercato Napoli, sorpasso del Milan per Veretout

Nelle ultime ore, infatti, il Milan si sarebbe portato in vantaggio nella corsa per arrivare a Veretout ed inoltre già in questa settimana che sta per iniziare potrebbero arrivare delle novità significative. Da Milano, inoltre, nelle ultime ore si era fatta spazio una voce di un possibile scambio con Cutrone ma al momento l'idea della nuova dirigenza toscana è quella di preferire liquidi da reinvestire.

