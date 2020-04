Da Firenze - I viola restano in pressing su Kumbulla: primi sondaggi già a gennaio

La Fiorentina, spiega Firenzeviola.it, resta forte in pressing su Marash Kumbulla dell'Hellas Verona. Il giocatore non è però solo oggetto del desiderio viola ma anche di altri club di Serie A che da tempo hanno messo nel mirino il giocatore. Napoli e Inter sono le squadre che hanno sondato maggiormente il terreno. Sullo sfondo rimangono vigili sia Lazio che gigliati,, monitorando la situazione. La valutazione del cartellino che viene fatta dall'Hellas oscilla tra i 20 e i 25 milioni. Sondaggi a gennaio La società gigliata può far leva sui buoni rapporti, venutisi a creare con l'Hellas Verona durante il mercato di gennaio (segnato dall'operazione finita a buon fine con Amrabat). Tra un incontro e l'altro con i gialloblù i viola hanno chiesto informazioni sul difensore albanese che rispecchia il tipo di giocatore adatto al progetto che sta costruendo la Fiorentina.