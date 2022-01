Ultime notizie calcio mercato Napoli - Stagione fin qui deludente per Dragowski, che dopo l'infortunio non è riuscito a riconquistare il posto da titolare. Vincenzo Italiano, infatti, pare aver scelto Terracciano come numero uno titolare e per questo in estate il polacco potrebbe partire. Stando a quanto si legge sul quotidiano "La Nazione", infatti, per lui si sarebbe mosso anche il Napoli

Dragowski