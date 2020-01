Da Firenze: "Accordo da 17 milioni con l'Hellas, ma Amrabat spinge per la Fiorentina: ieri l'ha ribadito al Verona, pronta la mossa di Pradè"

Calciomercato Napoli - Si allontana l'acquisto di Amrabat per gli azzurri, con il centrocampista attualmente in forza all'Hellas Verona che pare aver fatto la sua scelta definitiva: nè SSC Napoli, nè Inter. Il centrocampista ha scelto la Fiorentina per l'immediato futuro e la sua crescita personale.

Calciomercato Napoli, c'è l'accordo col Verona ma Amrabat spinge per la Fiorentina: le ultime

Ma l'accordo fra SSC Napoli e Hellas c'è, nonostante Sofyan Amrabat spinga per la soluzione Fiorentina. Queste le ultime del Corriere fiorentino:

"Amrabat. Anche ieri i suoi agenti hanno ribadito ai dirigenti del Verona la preferenza del giocatore per la Fiorentina, rispetto al Napoli. L’Hellas però ha già un accordo con De Laurentiis (per circa 17 milioni) e, per romperlo, la Fiorentina deve come minimo pareggiare l’offerta. Pradè è pronto all’affondo. Con i gialloblù si parla anche di Kumbulla, difensore classe 2000".