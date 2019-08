Da Eindhoven si lamentano di Lozano: all'interno del PSV c'è chi lo ritiene troppo solista in campo

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano già venduto al Napoli? Per adesso, assolutamente no. L’attaccante messicano è rimasto in panchina per tutto il match tra Twente e PSV Eindhoven, valido per la prima giornata di Eredivisie.

Hirving Lozano, attaccante messicano del PSV Eindhoven

Lozano-Napoli, parla Van Bommel

Mark Van Bommel, allenatore del PSV Eindhoven, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FOX Sports dopo il pareggio:

“Lozano già venduto? No, ho scelto di far giocare altri calciatori perchè pensavo che con loro avrei avuto maggiori possibilità di vittoria. Non sto dicendo che Lozano abbia giocato male nelle ultime partite, ma che ho voluto avere in campo altri calciatori. Scelta tecnica e non perchè il messicano è già stato venduto? Assolutamente. La sostituzione contro il Basilea? Quando ci sono degli errori bisognerebbe essere sempre arrabbiati. Stasera semplicemente Lozano non mi è servito”

Da Eindhoven si lamentano di Lozano

Secondo quanto raccontato da Eindhovens Dagblad, l’attaccante messicano - rientrato due settimane fa dopo un serio infortunio -, non è riuscito ancora a dare un grosso contributo al PSV: anzi, in più di una occasione all’interno del club olandese c’è stato una sorta di lamento nei confronti del messicano e delle sue prestazioni, ritenute troppo soliste.