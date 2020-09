Da Bologna - Napoli, la Premier ti soffia Tomiyasu: due sondaggi e 20 milioni pronti, le squadre

Calciomercato Napoli - Sirene britanniche per Takehiro Tomiyasu: il difensore giapponese del Bologna, finito alcune settimane fa nelle mire di alcune big italiane (Roma e Napoli), ora è corteggiato dalla Premier League.

Calciomercato Napoli, Tomiyasu nel mirino della Premier: due sondaggi

In particolare, i club che hanno chiesto informazioni sul conto del rossoblù sono il Newcastle e il West Ham, formazioni inglesi di medio livello che però possono contare su importati risorse economiche: gli Hammers, in particolare, hanno un budget di circa 20 milioni di euro da investire sul difensore ed è una cifra che – visti anche i chiari di luna di quest’estate – potrebbe far vacillare il Bologna o quantomeno rappresentare la base per l’inizio di una trattativa, specie se dovesse scatenarsi un’asta. A riportarlo è il Corriere di Bologna.